Мертвую женщину обнаружили в квартире в Медвежьегорске

Вчера днем в 13 часов 10 минут на пульт Единой службы спасения-01 города Медвежьегорска поступил звонок с просьбой о помощи. Оказалось, что в квартире жилого дома женщина два дня не выходила на связь и не открывала дверь.

Прибывшие к месту вызова пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь квартиры.

К сожалению, самые худшие опасения подтвердились. Женщина была мертва. Сейчас по данному инциденту проверку проводят сотрудники правоохранительных органов Карелии. (фото kaluga.bezformata.com)