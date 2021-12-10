У жителя Петрозаводска на вокзале украли телефон

К сотрудникам транспортной полиции на вокзале Петрозаводска обратился 50-летний мужчина. Он рассказал, что задремал в зале ожидания и лишился мобильного телефона, сообщает пресс-служба ведомства.

Полицейские по горячим следам установили подозреваемую - 32-летнюю жительницу Ленинградской области. Женщину задержали на привокзальной площади. В присутствии понятых в кармане ее куртки обнаружили украденный мобильник.

Выяснилось, что злоумышленница заметила в зале ожидания уснувшего пассажира и мобильный телефон, который лежал на соседнем сидении. Подсев рядом и убедившись, что за ней никто не наблюдает, женщина забрала гаджет и скрылась с места преступления. Оказалось, что в тот момент она была пьяна.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы. Женщина арестована. Фото tourister.ru