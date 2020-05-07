07 мая 2020, 10:09
У жителя Карелии украли бензопилу и рыболовные снасти
Знакомый мужчины взломал дверь его квартиры с помощью металлического прута
Житель Медвежьегорска лишился бензопилы и принадлежностей для ловли рыбы. Выяснилось, что имущество мужчины приглянулось его 38-летнему знакомому, который проник в квартиру потерпевшего, когда ее хозяин отсутствовал.
Когда владелец жилья вернулся домой, то обнаружил взломанную дверь. Злоумышленник похитил из квартиры бензопилу, рыболовную удочку и спиннинг с катушкой, сообщают правоохранители.
Инструмент квартирный вор сразу же умудрился продать, выручив за него 1 тысячу рублей соседу, а рыболовные принадлежности потерял, уходя домой. По факту криминального инцидента возбуждено уголовное дело.