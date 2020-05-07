Автомобиль сбил женщину в Беломорском районе Карелии

ДТП с участием пешехода произошло в минувшую среду, 6 мая, в Беломорском районе Карелии, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

«В 14:40 во дворе дома № 4 по улице Зори Северные дачного кооператива Матигора 69-летний водитель автомобиля «Рено» при движении задним ходом не убедился в безопасности и совершил наезд на 62-летнюю женщину-пешехода.С полученными травмами женщина доставлена в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи»,

– говорится в сообщении.

Госавтоинспекция Карелии напоминает водителям, что перед началом движения задним ходом необходимо убедиться в безопасности маневра, и контролировать дорожную ситуацию до полного его завершения.