Подростки злостно нарушают режим самоизоляции в Пудожском районе

Сотрудники администрации Пудожского района посетовали на детей и подростков, не желающих соблюдать ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавируса. Выяснилось, что юные местные жители то и дело собираются в большие компании и отправляются гулять.

«Прогулки могут осуществляться детьми в возрасте до 14 лет включительно лишь в сопровождении одного из родителей. Если подростки в возрасте от 15 лет находятся на улице (непродолжительные прогулки), то они должны находиться не далее 100 метров от своего дома (места проживания)», - сообщается на официальной странице Пудожского муниципального района.

На майских праздниках сотрудники администрации провели профилактические рейды. С подростками в возрасте от 14 до 17 лет побеседовали о необходимости соблюдения ограничительных мер, а пятерых детей младше 14 лет, находившихся в общественных местах без сопровождения родителей, вернули домой под расписку.