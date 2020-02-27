У россиянина после индексации ощутимо уменьшилась пенсия

Восстание машин может произойти не только на экранах телевизоров, но и случиться в обычной жизни. Так из-за сбоя в умной технике россиянин в Пермском крае недополучил положенную по закону выплату. После индексации пенсия мужчины неожиданно стала ниже, об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на «Зори.Плюс».

Мужчина вышел на пенсию в 2018 году и стал получать 11 919 рублей в месяц. В 2019 году после индексации выплата выросла до 13 232 рублей. Однако в этом году мужчине снова начали платить прежние 11 919 рублей.

За разъяснением мужчина обратился в местный Пенсионный фонд. Сотрудники сообщили, что случился «сбой в компьютере». Мужчине обещали сделать перерасчет.