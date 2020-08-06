У россиян появится дополнительный выходной

11 августа вступают в силу положения Трудового кодекса РФ, которые предоставляют дополнительный выходной людям старше 40 лет для прохождения диспансеризации. Об этом пишет Ura.ru.

При прохождении диспансеризации за работником должно быть сохранено рабочее место и средний дневной заработок. Россияне должны будут подтвердить справкой, что рабочий день был потрачен именно на прохождение медицинских тестов.

Правительство РФ одобрило поправку о выходном для прохождения диспансеризации еще в феврале. Тогда власти отметили, что это изменение может не только облегчить жителям страны прохождение медосмотров, но и повлиять на продолжительность и качество жизни работников.