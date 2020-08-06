Доставка товаров в России может подорожать в два раза

Из-за нового проекта санитарно-эпидемиологических требований доставка товаров повседневного спроса в России может подорожать в два раза. Об этом пишут «Известия».

Согласно документу, продукты и бытовую химию нельзя будет доставлять покупателям на одном автомобиле. Соответственно, для таких доставок придется использовать разные машины, и стоимость доставки вырастет.

В настоящее время пищевые и непищевые продукты доставляют совместно. При этом в Ассоциации компаний интернет-торговли заверяют, что прямой контакт химии и продуктов исключен - товары защищены первичной и вторичной упаковкой, а также размещаются в разных секциях автомобиля.

В Роспотребнадзоре, в свою очередь, считают, что при совместной перевозке существует риск загрязнения продуктов веществами, которые могут вызвать аллергическую реакцию.