Ефремов в суде отказался признать свою вину в смертельном ДТП

В Пресненском суде Москвы начался процесс по делу о смертельном ДТП, в котором обвиняется актер Михаил Ефремов. Артист не признал свою вину, сославшись на то, что он ничего не помнит о произошедшем, сообщает РИА Новости.

Мне понятно предъявленное обвинение. Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?

- заявил Ефремов.

Оглашавший обвинение прокурор объявил, что в момент происшествия автомобиль актера ехал со скоростью 85 км/ч, превысив таким образом установленную границу на 25 км/ч.

В суде также выступил сотрудник ДПС, работавший на месте аварии. Он заявил, что Ефремов имел признаки опьянения: от него пахло алкоголем, походка была неуверенной, поведение - соответствующим. Артист согласился на медицинское освидетельствование, которое показало 1,05-1,25 промилле алкоголя. Ефремов заявил, что не помнит, как он проходил освидетельствование.

Напомним: вечером 8 июня Михаил Ефремов, управляя своим внедорожником в нетрезвом виде, совершил ДТП в центре Москвы. В результате аварии погиб 57-летний Сергей Захаров. Вечером 9 июня суд определил для Ефремова меру пресечения в виде домашнего ареста. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.