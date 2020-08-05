05 августа 2020, 12:12
Трассу «Кола» сегодня перекроют на 45 минут
Развод Ладожского моста остановит движение по федеральной автодороге
Сегодня с 15:00 до 15:45 трасса «Кола» будет перекрыта в Ленинградской области. Об этом сообщает Упрдор «Северо-Запад».
В указанное время произойдет развод Ладожского моста через Неву. Он расположен рядом с деревней Марьино. Мост разведут для прохода по реке барж с буксирами.
Упрдор «Северо-Запад» просит автомобилистов учесть данную информацию при планировании маршрутов и приносит извинения за временные неудобства.