Два медведя загрызли ребенка на черноморском курорте России

Вечером 4 августа в поселке Дагомыс, который входит в состав Большого Сочи, произошла трагедия. Дикие медведи загрызли 11-летнего мальчика, сообщает региональное управление СК.

По данным ведомства, ребенок оказался в одиночестве на участке, принадлежащем коммерческой организации. На этой территории был установлен вольер с двумя дикими медведями. Мальчик через незапертую калитку внешнего ограждения подошел к вольеру, после чего звери напали на него и растерзали.

На место происшествия была вызвана скорая помощь, но врачи ничем не смогли помочь и лишь констатировали смерть ребенка, которая наступила от полученных повреждений.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии. Будут проверены также соблюдения условий безопасности содержания хищников.