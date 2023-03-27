У россиян могут появиться цифровые документы

Вместо паспорта у россиян может появиться цифровое удостоверение личности. Проекта указа по использованию цифрового паспорта поручил до 1 мая представить президент Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Подготовкой займется правительство РФ вместе с ФСБ и МВД. В проекте указа должны быть описаны случаи и порядок предоставления цифрового удостоверения личности вместо паспорта. Подобное удостоверение личности можно будет получить через портал Госуслуг. // фото freepik.com