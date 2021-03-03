У пожилой жительницы Петрозаводска украли автомобиль

В полицию Петрозаводска обратилась 84-летняя женщина. Она рассказала, что со двора дома на Октябрьском проспекте пропал принадлежащий ей автомобиль ВАЗ-2109, которым пенсионерка давно не пользовалась. Об исчезновении машины сообщили пожилой горожанке ее родственники, которые и помогли ей обратиться в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что к хищению причастен 22-летний мужчина. Он промышляет сдачей металла в пункты приема. Старая девятка сразу привлекла внимание молодого человека. Для ее кражи он вызвал эвакуатор, на котором и увез автомобиль в пункт приема металла. Вырученные деньги злодей потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи с причинением значительного ущерба потерпевшей. Свой автомобиль пенсионерка оценила в 23 тысячи рублей. Ведется следствие. Фото rsloboda-rt.ru