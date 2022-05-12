У пользователей WhatsApp появится новая возможность

Новая возможность будет у пользователей в чатах WhatsApp. Это специальная кнопка, позволяющая давать быстрые ответы, передает WABetaInfo.

Она уже есть в бета-версии мессенджера для компьютеров, кнопка расположена рядом с каждым сообщением. Если ее нажать, можно тотчас набрать текст и отправить собеседнику.

Пока что в WhatsApp на компьютере доступен лишь один способ ответа в чате. Нужно навести курсор на сообщение, нажать на значок меню и выбрать «Ответить». // Фото: HeikoAL/pixabay.com