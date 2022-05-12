App Store перестал принимать мобильные платежи россиян

Российских пользователей Apple лишили возможности пополнять счет Apple ID со своего мобильного номера. Раньше перечислять оплату можно было с баланса телефона, сейчас это не получается сделать, пишет iPhones.ru.

Россияне пополняют счет и получают сообщение, что сервис App Store недоступен, попытку предлагают повторить позже.

При этом из списка официально поддерживаемых мобильными платежами Apple операторов пропали Yota и «Мегафон». Но и абоненты «Билайн», Tele2 и МТС тоже сталкиваются с проблемами при пополнении счета Apple ID.

Транзакции, которые все же удается провести, приводят к блокировке номера телефона в системе Apple, использовать их для платежей повторно невозможно. // Фото: Depositphotos.com