12 мая 2022, 17:00
App Store перестал принимать мобильные платежи россиян
Пользователи техники Apple в России больше не могут пополнить счет с мобильного телефона
Российских пользователей Apple лишили возможности пополнять счет Apple ID со своего мобильного номера. Раньше перечислять оплату можно было с баланса телефона, сейчас это не получается сделать, пишет iPhones.ru.
Россияне пополняют счет и получают сообщение, что сервис App Store недоступен, попытку предлагают повторить позже.
При этом из списка официально поддерживаемых мобильными платежами Apple операторов пропали Yota и «Мегафон». Но и абоненты «Билайн», Tele2 и МТС тоже сталкиваются с проблемами при пополнении счета Apple ID.
Транзакции, которые все же удается провести, приводят к блокировке номера телефона в системе Apple, использовать их для платежей повторно невозможно. // Фото: Depositphotos.com