В Кремле назвали вступление Финляндии в НАТО угрозой для России

Планы Финляндии по вступлению в НАТО угрожают безопасности России. Так отреагировал на информацию о возможном присоединении Суоми к военному блоку официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь президента отметил, что ответные действия России будут зависеть от того, насколько военная инфраструктура альянса продвинется к границам нашей страны.

«Разумеется, если вы помните, есть действующее поручение президента и главнокомандующего разработать перечень мер по укреплению наших западных флангов в связи с укреплением восточного фланга НАТО, то есть НАТО движется в нашу сторону. Поэтому, конечно, это все станет элементами для специального анализа и выработки необходимых мер для того, чтобы сбалансировать ситуацию и обеспечить нашу безопасность»,

- рассказал Песков.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин выступили с совместным заявлением, в котором поддержали вступление Суоми в НАТО. Такой шаг должен укрепить безопасность страны, считают политики. Фото: pixabay.com/WiR_Pixs