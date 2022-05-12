Президент и премьер-министр Финляндии поддержали членство в НАТО

Утром 12 мая президент Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин обнародовали свою официальную позицию по НАТО. Они поддержали членство Суоми в Североатлантическом альянсе, сообщает Yle.

В заявлении финской стороны говорится о том, что Финляндия должна подать заявку на членство в НАТО как можно скорее. Президент и премьер-министр надеются, что необходимые шаги, которые еще необходимы для принятия этого решения, будут предприняты в ближайшие дни.

Финская сторона считает, что членство в альянсе укрепит безопасность страны. (фото pixabay.com, bearinthenorth)