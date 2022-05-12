12 мая 2022, 09:56
Финский энергетический концерн уходит с российского рынка
Компания хотела отказаться от покупки ресурсов в РФ еще в прошлом году
Финский энергетический концерн «Fortum» принял решение уйти с российского рынка. Об этом объявили в руководстве компании, сообщает ТАСС.
В пресс-службе корпорации сообщили, что возобновили процесс продажи активов российской дочерней компании Uniper – Unipro, 78% акций которой она владеет.
Напомним, ранее «Петрозаводск говорит» сообщал, что финские энергетики хотели отказаться от покупки электричества в России еще в январе прошлого года. Фото: pixabay.