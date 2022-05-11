11 мая 2022, 19:45
Завтра в Финляндии объявят о решении по вступлению в НАТО
Финские президент и премьер огласят свою позицию утром 12 мая
Президент Финляндии и премьер-министр страны 12 мая объявят свою позицию по вступлению в НАТО. По данным Iltalehti, Саули Ниинисте и Санна Марин сделают заявление утром.
Но речь идет только о высказывании президента и главы кабмина, другие чиновники сделают заявление 15 мая, а на следующий день, то есть 16 мая, вопрос будут обсуждать в парламенте.
Напомним, 14-15 мая в Берлине состоится саммит руководителей МИД стран – участниц НАТО. На него пригласили также министров иностранных дел Финляндии и Швеции. // Фото: infosmi.net