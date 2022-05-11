Завтра в Финляндии объявят о решении по вступлению в НАТО

Президент Финляндии и премьер-министр страны 12 мая объявят свою позицию по вступлению в НАТО. По данным Iltalehti, Саули Ниинисте и Санна Марин сделают заявление утром.

Но речь идет только о высказывании президента и главы кабмина, другие чиновники сделают заявление 15 мая, а на следующий день, то есть 16 мая, вопрос будут обсуждать в парламенте.

Напомним, 14-15 мая в Берлине состоится саммит руководителей МИД стран – участниц НАТО. На него пригласили также министров иностранных дел Финляндии и Швеции. // Фото: infosmi.net