О готовности вступить в НАТО заявили в Финляндии

Финляндия готова попросить принять ее в НАТО. О возможной подаче заявки на вступление в альянс заявила премьер-министр страны Санна Марин. По ее словам, такое возможно при обострении вопроса национальной безопасности, передает Yle.

Соответствующее заявление премьер сделала во время заседания финского парламента. Депутаты три часа обсуждали вопросы безопасности и внешней политики.

Марин отметила, что сейчас угроза большой войны реальнее, чем когда-либо за многие годы. Премьер подчеркнула, что действия России будут иметь долгосрочные последствия и повлияют на двусторонние отношения между РФ и Финляндией.

- Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО, если остро встанет вопрос о национальной безопасности, - сказала Марин. // Фото: Hietaparta/pixabay.com