Финский спортсмен требует отнять у России финал Лиги чемпионов

Бывший капитан сборной Финляндии по футболу Тим Спарв считает, что Россия не может принимать у себя финал Лиги чемпионов. Спортсмен потребовал отобрать у РФ право проводить матчи на своей территории, пишет Yle.

Спарв также известен как общественный деятель, который выступает за права спортсменов.

- Финал Лиги чемпионов нельзя играть в России. Пришло время футбольному сообществу проявить свою позицию, - написал он в Twitter.

Напомним, год назад финал Лиги чемпионов уже срочно переносили в Порто из Стамбула. Такое решение приняли из-за ужесточения ограничительных мер в связи с коронавирусом.

Финал текущего года планируют провести 28 мая на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. // Фото: zenit-ticket.com