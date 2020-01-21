21 января 2020, 13:54
У петрозаводчанина во время драки похитили золотой перстень
Подозреваемый в грабеже мужчина продал кольцо, стоимостью 15 тысяч рублей, а деньги успел потратить
49-летний петрозаводчанин выпивал с малознакомыми людьми. В ходе застолья у него возник конфликт с одним из гостей.
Между мужчинами завязалась драка, в результате которой у горожанина пропал золотой перстень. О произошедшем он сообщил в полицию, оценив ущерб в 15 тысяч.
Подозреваемый в грабеже 39-летний житель карельской столицы сознался и пообещал возместить ущерб, рассказали в МВД. По словам фигуранта уголовного дела, кольцо он успел сбыть, а деньги потратить.