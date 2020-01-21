Пенсионера из Петрозаводска внесли в список экстремистов и террористов

Сегодня, 21 января, Петрозаводский городской суд вынес приговор 65-летнему пенсионеру из столицы Карелии, против которого было возбуждено уголовное дело Федеральной службой безопасности. Мужчина осужден за призывы экстремистского характера в Интернете. Он призывал изгонять с территории России представителей одной из национальностей, сообщает паблик "Скажи экстремизму нет".

Мужчина приговорен к 1 году лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1 год.

Материалы выявлены сотрудниками Центра "Э" МВД по республике Карелия. Уголовное дело расследовано следственным отделением УФСБ России по республике Карелия. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в конце декабря 2019 года этот же пенсионер был привлечен к административной ответственности в виде штрафа (5000 рублей) по ст. 20.3.1 КоАП РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Мужчина внесен в Перечень экстремистов и террористов.