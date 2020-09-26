У пенсионера из Санкт-Петербурга мошенники украли 115 миллионов рублей

Бывший акционер пивного завода «Балтика» в Санкт-Петербурге написал в полицию заявление о краже более 114 млн рублей, передает телеканал РЕН ТВ. Мужчина обратился к правоохранителям накануне, 25 сентября. Он уточнил, что деньги в размере 114 781 120 рублей пропали с его банковского счета в период с 26 августа по 9 сентября.

Мужчина пояснил, что на заводе не работает с 2013 года. Тогда его обязали продать акции, благодаря чему он выручил крупную сумму – 105 млн рублей. Пенсионер положил эти деньги на депозит в банк в январе того же года. При этом про сумму вклада знали только его жена и дочь. Сам мужчина деньги не трогал и жил только на свою пенсию.

Недавно, когда он оплачивал коммунальные услуги, он и узнал, что со счета пропали деньги. Ему сообщили, что средства несколько раз снимались большими суммами из других городов.

В банке мужчину заверили, что вопросом занимается служба безопасности, но также призвали обратиться в полицию для возбуждения уголовного дела.