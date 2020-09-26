За сутки в России заболело COVID-19 семь с половиной тысяч человек

За минувшие сутки в России выявили 7523 новых случая COVID-19, умерли 169 человек, выписались из больниц 6004, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. При этом у 2039 человек (27,1 процента) заболевание протекает без симптомов.

Новые случаи выявили во всех регионах страны. Больше всего их в Москве – 1792. Еще 232 инфицированных зарегистрировали в Санкт-Петербурге, 204 – в Подмосковье, 189 – в Ростовской области, 166 – в Нижегородской. Накануне сообщалось о 7212 новых случаях. Темпы прироста за сутки составили 0,7 процента.

Всего с начала пандемии число заразившихся коронавирусом в России достигло 1 143 571. Умерли за все время 20 225 человек, вылечились 940 150.

Добавим, что в Карелии за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заболело 40 человек. В Петрозаводске – 28 человек, в Кеми – 2 человека, в Питкяранте – 1 человек, в Лоухи – 1 человек, в Кондопоге – 3 человека, в Сортавале – 2 человека, в Беломорском районе – 2 человека (село Сумпосад), в Прионежском районе – 1 человек (поселок Новая Вилга).