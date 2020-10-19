У 18 пациентов за сутки поставлен диагноз «внебольничная пневмония»

18 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает оперативный штаб правительства Республики Карелия по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1558 пациентов, 83 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

Фото с сайта shlakov.net