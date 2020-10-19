19 октября 2020, 08:54
У 18 пациентов за сутки поставлен диагноз «внебольничная пневмония»
За 24 часа летальных исходов от заболевания не зарегистрировано
18 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает оперативный штаб правительства Республики Карелия по борьбе с коронавирусом.
Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1558 пациентов, 83 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.
Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.
Фото с сайта shlakov.net