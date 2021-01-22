Тысячи россиян узнали о заражении коронавирусом за последние сутки

За последние сутки в России коронавирус выявлен у 21 513 человек. Скончались 580 пациентов. Выздоровели 27 318 человек. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В Санкт-Петербурге 3104 новых зараженных, в Москве - 3037, в Вологодской области - 300, в Архангельской области - 249, в Мурманской области - 228, в Ленинградской области - 223.

Всего с начала пандемии в стране болезнь диагностирована 3 677 352 раза. Умерли 68 412 человек.

Напомним, в Карелии 21 января коронавирус подтвержден у 275 человек. Фото vgudok.com