В магазинах России может появиться картофель эконом-класса

Российским ретейлерам предложили снизить требования к картофелю и ввести в ассортимент картошку эконом-класса. С такой инициативой выступили производители продукта, сообщает «Коммерсант».

Предложение предусматривает допуск на полки магазинов корнеплодов размером от 35 до 55 миллиметров в фасовке по 2,5, 3 и 5 килограммов, отметила руководитель аппарата картофельного союза Татьяна Губина.

По мнению производителей, отмена ограничений по размеру позволит снизить расходы на упаковку на 50 процентов, что приведет и к снижению цен для покупателей.

По данным Росстата, за прошлый год цены на картошку выросли на 34%. Фото tarimtv.gov.tr