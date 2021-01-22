22 января 2021, 10:18
В магазинах России может появиться картофель эконом-класса
Цены на товар могут снизиться после отмены ретейлерами требования по сортировке и фасовке картофеля по размеру
Российским ретейлерам предложили снизить требования к картофелю и ввести в ассортимент картошку эконом-класса. С такой инициативой выступили производители продукта, сообщает «Коммерсант».
Предложение предусматривает допуск на полки магазинов корнеплодов размером от 35 до 55 миллиметров в фасовке по 2,5, 3 и 5 килограммов, отметила руководитель аппарата картофельного союза Татьяна Губина.
По мнению производителей, отмена ограничений по размеру позволит снизить расходы на упаковку на 50 процентов, что приведет и к снижению цен для покупателей.
По данным Росстата, за прошлый год цены на картошку выросли на 34%. Фото tarimtv.gov.tr