Творческий вечер Семена Альтова пройдет в Петрозаводске

Семен Альтов - писатель - сатирик, с каменным лицом читающий по бумажке, уже более тридцати лет вызывает хохот в зрительном зале. Семен Альтов – сценарист, режиссер, лауреат ежегодного международного фестиваля сатиры и юмора «"Золотой Остап», в 2003 году получил звание «Заслуженный деятель искусств РФ».

27 февраля в ДК «Машиностроитель состоится творческий вечер Семена Альтова, получивший название «Вчера = сегодня = завтра».

Многие рассказы Альтова широко известны зрителям - «Статуя Геракла», «Кающаяся Магдалина» «Взятка» и другие. Все лучшие артисты российской эстрады работали с Семеном Альтовым - от великого А.И. Райкина до сегодняшних звезд: В. Винокура, Ю. Гальцева, К. Новиковой, Е. Шифрина, Г. Хазанова. Семен Альтов - автор последнего спектакля А.И. Райкина «Мир дому твоему».

Классик российского юмора Семён Альтов. Живой звук. Живой автор.

27 февраля в 19 часов в ДК «Машиностроитель» (наб. Варкауса, 11).

Справки по тел. 70-33-35

Билеты можно приобрести https://kassir.ru, https://orbilet.ru, https://moibilety.ru, https://www.concert.ru.

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