Неделя итальянского кино пройдет в Петрозаводске

В петрозаводском кинотеатре «Премьер» пройдет неделя итальянского кино. Зрителям представят лучшие итальянские романтические комедии и мелодрамы.

«Итальянские истории о любви» рассказывают о главном чувстве эмоционально, ярко и с фирменной самоиронией, свойственной итальянцам. Открытие фестиваля состоится 14 февраля. Все фильмы будут демонстрироваться на русском языке.

В программу фестиваля вошли: романтическая комедия «Помнишь меня?» Роландо Равелло, мелодрамы «Сделано в Италии» Лучано Лигабуэ, «Между нами, девочками» Кристины Коменчини и «Счастье быть одной» Лауры Моранте, а также спецвыпуск альманаха короткого метра «Italian Best Shorts-2: Любовь в Вечном городе». В фильмах играют звезды итальянского кино - Эдоардо Лео, Стефано Аккорси, Касия Смутняк, Микаэла Рамаццотти и многие другие.

Цена билета в дневное время - 150 рублей, в вечернее (после 17.00) - 200 рублей.