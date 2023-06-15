Турнир по боксу памяти Леонида Левина пройдет в Петрозаводске

Традиционный межрегиональный турнир по боксу памяти заслуженного тренера СССР и РСФСР Леонида Левина пройдет в Петрозаводске.

Боксеры будут выходить на ринг в течение нескольких дней - с 22 по 24 июня. Состязаться будут боксеры 2008-2009 годов рождения и старше, сообщается в паблике «Спорт - норма жизни Карелия».

Открытие состоится 22 июня в 17:00 в Доме бокса на Шотмана, финал пройдет 24-го числа.

Леонид Левин подготовил 22 мастера спорта СССР, двух мастеров спорта СССР международного класса. Дом бокса в Петрозаводске носит его имя с 2013 года. // фото: unsplash.com