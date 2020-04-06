Туристы получили снимки с затонувшей фотокамеры спустя полтора года
Иногда они возвращаются. Эта фраза не только отсылает к рассказу американского писателя Стивена Кинга, но ее вполне можно применить и по отношению к утерянным вещам.
Во время свадебного путешествия в Доминиканской Республике британцы уронили в море свою камеру. Найти водонепроницаемый аппарат помешали большие волны. Произошло это в апреле 2018 года.
Спустя полтора года пара получила фотографии с затонувшего фотоаппарата. Как пишет «Лента.ру», на дне неподалеку от курорта Пунта-Кана фотокамер британцев нашел их соотечественник, который плавал в море с маской и трубкой. Турист просушил, почистил аппаратуру, извлек сохранившиеся снимки и разместил их в сообществе Facebook Lost Box, которое помогает вернуть владельцам потерянные вещи.
В итоге в Сети публикацию заметил друг семейной пары, который и сообщил им о найденных фотографиях.
Фото: lenta.ru