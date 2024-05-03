Туристы из Петербурга застряли в карельской луже и вызвали спасателей

Приехавшая в Карелию из Петербурга семья заблудилась на дороге в лесу Питкярантского района. Гости республики вызвали на помощь спасателей, рассказали в региональном Госкомитете по ОЖ и БН.

Автомобиль с родителями и ребенком 1 мая застрял в луже. К месту ЧП выехали спасатели Сортавальского ПСО.

Туристов обнаружили рядом с водопадом «Белые мосты». Семье помогли выбраться. // фото: Госкомитет Карелии по ОЖ и БН