Мать в Карелии увезла 5-летнего сына вопреки решению суда

Пятилетнего мальчика ищут судебные приставы в Карелии. Лаврентия Васильевича М. увезла в неизвестном направлении его мать, сообщили в пресс-службе УФССП РК.

Мальчик родился в Петрозаводске, его мать зовут Надежда Ивановна. Она увезла его вопреки решению суда. На вид Лаврентию пять лет, он худощавый, с темными волосами.

Всех, кто что-то знает о местонахождении ребенка, просят сообщить по круглосуточному номеру телефона доверия: (8-8142) 730-455, 8-921-464-7642, 8-911-433-9070, а также в дежурную часть - 8(8142)78-27-00 (круглосуточно). Конфиденциальность гарантируется. // фото: УФССП Карелии/Telegram