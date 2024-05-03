Друзья бросили жителя Карелии на острове, его пришлось спасать

Спасатели в Петрозаводске на днях получили сигнал о чрезвычайной ситуации. Они отправились на поиски мужчины, сообщили в Госкомитете Карелии по ОЖ и БН.

Его бросили друзья на Лойострове. Жителю Карелии нужна была помощь. Спасатели вышли в акваторию Онежского озера на аэролодке «Фантом».

Они нашли мужчину и эвакуировали его, доставив на берег. Все прошло благополучно. // фото: Госкомитет Карелии по ОЖ и БН