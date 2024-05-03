Неизвестный на самокате сбил 13-летнего велосипедиста в Петрозаводске

Несовершеннолетний велосипедист в Петрозаводске пострадал из-за столкновения с электросамокатом. Теперь Госавтоинспекция ищет свидетелей этого ДТП, сообщили в пресс-службе ведомства.

Полицейским об аварии сообщили из медицинского учреждения, где 13-летнему мальчику назначили лечение.

Травмы несовершеннолетний получил вечером 28 апреля. Он двигался на велосипеде и в 20:50 столкнулся с электросамокатом. Это было рядом с домом № 10 по набережной Варкауса.

Человек на электросамокате ехал в том же направлении. Госавтоинспекция выясняет обстоятельства аварии и просит откликнуться очевидцев. Они могут позвонить по телефонам 715-900, и 78-44-44. // фото: unsplash.com, видео: ГИБДД Петрозаводска