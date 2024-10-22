Турция снова на пике популярности

Самыми популярными странами для посещения нашими гражданами стали Турция, Абхазия и Казахстан — здесь отдохнуло 59% от всех выезжающих за рубеж. В сравнении с показателями 2023 года вполовину выросла популярность азиатских стран, а билеты на это направление подешевели в среднем на 5%. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и сервиса покупки авиа- и железнодорожных билетов «Купи билет».

За первую половину осени туристический поток вырос на 13% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самым популярным направлением бархатного сезона остается Турция, ее посещаемость россиянами увеличилась на 15%, а средняя цена билета выросла на 14%. На турецких курортах отдыхал каждый третий российский турист.

Абхазия занимает вторую строчку по посещаемости, а тройку лидеров замыкает Казахстан. В топ-5 направлений по числу туристов также вошли Беларусь (популярность этого направления выросла на 19%) и Грузия (17%).

Наибольший прирост турпотока (48%) демонстрируют страны Азии. Доля азиатских стран среди путешествий россиян составила 14% от общего числа. Чаще всего посещали Китай, Таиланд и Японию. А наибольший рост продемонстрировали Вьетнам (135%), Гонконг (96%) и Япония (95%).

Любопытно, что цены на авиабилеты на данные направления в целом сохранились на прежнем уровне либо упали на 3-40% в зависимости от страны. Исключение — Таиланд, куда билеты подорожали на 17% по сравнению с сентябрем-октябрем прошлого года.

Количество поездок россиян на африканский континент выросло на 16%. Как и годом ранее, самые популярные для отдыха страны на континенте – Египет, Тунис и Марокко.

В страны Ближнего и Среднего Востока российские туристы стали летать на 13% больше, лидером в этом направлении остается Турция, второе и третье место по популярности занимают Объединенные Арабские Эмираты (19%) и Иран (-4%). При этом наибольший рост продемонстрировала Саудовская Аравия (42%).

Небольшой прирост популярности у российских туристов продемонстрировала Европа. Общий поток вырос на 13%. Чаще всего россияне посещали Германию, Италию и Румынию. А интенсивнее всего турпоток рос в Северную Македонию (48%), Румынию (42%) и Венгрию (41%).

Южная Америка не продемонстрировала существенного роста в целом, однако по посещаемости в лидерах Аргентина, Бразилия и Венесуэла. Северная Америка, наоборот, показала спад интереса, сюда летали на 24% меньше, чем годом ранее. Отрицательная динамика не коснулась Соединенных Штатов Америки, здесь прирост составил 14 %, а билеты подорожали на 15 %. Второе и третье по популярности место после США занимают Куба, это связано с наличием прямых перелетов из России, и Мексика.

Аналитики МегаФона зафиксировали небольшой рост поездок в страны Австралии и Океании. В среднем этот показатель увеличился на 17%, а чаще всего россияне посещали Австралию, Танзанию и Новую Зеландию.

Некоторые российские операторы связи, например, МегаФон предлагает своим абонентам разные варианты пакетов и услуг, позволяющих экономить на связи в роуминге. Кроме того, сейчас в тестовом режиме в ряде стран доступна опция, позволяющая получить бесплатно 1 Гбайт интернета на 12 часов. Таким образом, у клиентов появляется возможность без спешки настроить удобный пакет связи в роуминге, заказать такси по прилете, сообщить близким о прибытии.