02 октября 2022, 10:04
Туман опустился на трассу «Кола» в Карелии
Водителей предупредили о плохой видимости на автодороге
В воскресенье, 2 октября, на федеральной трассе «Кола» в Карелии очень плохая видимость. Об этом автомобилистов предупредили в ГИБДД Карелии.
Дорогу накрыл туман, поэтому нужно быть очень внимательными и выбирать безопасную скорость движения.
Госавтоинспекция советует держать увеличенную дистанцию и соблюдать скоростной режим.
В условиях такой плохой видимости лучше воздержаться от обгона и следить за боковым интервалом, не отвлекаться на разговоры по телефону или с попутчиками. // Фото: ГИБДД Карелии