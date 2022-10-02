Туман опустился на трассу «Кола» в Карелии

В воскресенье, 2 октября, на федеральной трассе «Кола» в Карелии очень плохая видимость. Об этом автомобилистов предупредили в ГИБДД Карелии.

Дорогу накрыл туман, поэтому нужно быть очень внимательными и выбирать безопасную скорость движения.

Госавтоинспекция советует держать увеличенную дистанцию и соблюдать скоростной режим.

В условиях такой плохой видимости лучше воздержаться от обгона и следить за боковым интервалом, не отвлекаться на разговоры по телефону или с попутчиками. // Фото: ГИБДД Карелии