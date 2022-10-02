По улицам Петрозаводска сегодня проедет Сбормобиль

В воскресенье, 2 октября, очередной рейс в Петрозаводске совершит Сбормобиль. Об этом напомнили в группе экологического проекта ВКонтакте.

Передвижной пункт ездит по городу два раза в месяц и принимает вторсырье. Еще один раз приезжает Металломобиль – он собирает металл.

Активисты проекта уточнили, что изменилось расположение точки сбора около «Тетриса» - теперь она чуть дальше на парковке. Также организаторы напомнили, что теперь нет принимают стекло. // Фото: Сбормобиль/Вконтакте