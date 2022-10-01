Жители Карелии болеют вирусными инфекциями чаще, чем другие россияне

По сравнению с другими российскими регионами в Карелии почему-то чаще заражаются и болеют вирусными инфекциями. Об этом в программе «Тема дня» на «Сампо-ТВ» сообщила главный эпидемиолог республики Людмила Рубис.

Она уточнила, что подобная заболеваемость в регионе традиционно выше, чем в Петербурге и по стране в целом, причем выше значительно. По словам Людмилы Рубис, она не один год пытается понять, почему так происходит.

- Это даже не статистика, мы наблюдаем такую картину десятилетиями. Это значит, что-то в нашей жизни способствует тому, что мы болеем чаще,

- сказала она.

При этом у большинства пациентов вирусные инфекции протекают не в тяжелой форме. Но есть и группа риска, у которой могут быть серьезные осложнения. Это младенцы в возрасте до года, пожилые люди, страдающие хроническими заболеваниями и беременные. // Фото: pixabay.com