Туалет в дни массовых гуляний в Петрозаводске будет переезжать

Еще один модульный туалет установят в Петрозаводске 31 августа и 1 сентября. Он будет работать в местах массовых гуляний горожан, сообщили в пресс-службе мэрии.

Большой павильон будет бесплатно доступен гостям Петрозаводска и жителям. В туалете несколько женских и мужских кабинок.

Во время концерта группы «Руки вверх!» 31 августа его поставят напротив спортивных уличных тренажеров на Онежской набережной. Туалет откроют в 19:30 и закроют в 21:30.

На следующий день, 1 сентября, павильон переместят на площади Кирова, где будет праздник «Первоклассная академия». Туалет станет работать с 12:00 до 19:00. Его установят около выставочного зала «Кижи», напротив Музыкального театра.

Два бесплатных туалета также есть в парке Победы. Один расположен за тренажерами в зеленой зоне около велопешеходной дорожки, второй – в районе проспекта Карла Маркса напротив входа в парк аттракционов. // Фото: администрация Петрозаводска