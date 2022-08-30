Мамам особенных детей в Карелии помогут волонтеры

Группа активных женщин под руководством Елены Борисковой организовала волонтерское движение «Ресурсная мама особенного ребенка». Об этом карельская общественница и предпринимательница написала на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Идея волонтеров заключается в том, чтобы помочь мамам детей-инвалидов отдохнуть и восстановить ресурсное состояние. Их приглашают в поддерживающее пространство, где они смогут поговорить, расслабиться, поучаствовать в различных мероприятиях.

С мамами особенных детей волонтеры будут встречаться дважды в неделю и проводить тренинги для них, общаться, помогать психологически и юридически.

- Мы ждем всех женщин с детьми с особенностями развития и надеемся, что наша помощь окажется полезной,

- написала Елена.

Она пригласила желающих мам и волонтеров в закрытую группу «Ресурсная мама особенного ребенка». Фото: Елена Борискова/ВКонтакте