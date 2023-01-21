Тряпка на госномер. Почему «не работают» пункты весового контроля

Текст: Антонина Кябелева

В последние годы на дорогах Карелии было построено 10 пунктов весового и габаритного контроля, восемь из которых являются действующими, а два будут введены в эксплуатацию в ближайшее время. Эта информация прозвучала 20 января на заседании парламентского комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ, когда депутаты пытались разобраться, есть ли польза от подобных пунктов.

Как объяснила депутат Эмилия Слабунова, многие автомобилисты жалуются, что грузовые машины, проходя через пункты весового контроля, сбрасывают скорость ниже 5 километров в час и тем самым создают проблемы на дорогах. Дело в том, что пункты весового и габаритного контроля настроены таким образом, что фиксируют параметры при скорости движения транспорта от 5 до 140 километров в час. Другими словами, снижая скорость до минимальных 2-4 километров в час, можно не опасаться штрафных санкций за перегруз. Это знает, кажется, уже не только каждый водитель грузовика, но и каждый ребенок.

Усложняет ситуацию то, что ГИБДД теперь не занимается подобными нарушениями. В результате пункты весового и габаритного контроля не выполняют тех задач, ради которых они были построены.

Заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Андрей Мелентьев согласен с подобной оценкой. Он добавил, что некоторые водители при прохождении пунктов контроля завешивают автомобильные номера тряпкой и тоже с легкостью уходят от ответственности.

В 2022 году на основании автовзвешивания было вынесено 145 постановлений на сумму 49,2 миллиона рублей. Из них, отметил Мелентьев, исполнено всего 72 постановления на сумму 14,2 миллиона рублей.

«38 постановлений отменено. Это как раз по причине нарушения перевозчиками правил», - сказал заместитель министра.

По его информации, в 2022 году карельскими пунктами весового контроля зафиксировано 618 тысяч проездов грузового транспорта, из которых более 55 тысяч было совершено с нарушениями весогабаритных параметров. Из этих 55 тысяч нарушений были признаны некорректными результаты 39 тысяч проездов. Другими словами, пункты построены, но эффективно работать они не могут.

Заместитель министра отметил, что правилами движения в зоне пунктов весового и габаритного контроля не установлено запрета на проезд тяжеловесного транспорта с низкой скоростью и нечитаемыми госномерами.

«Зачастую перевозчики просто вешают тряпку на номер, тем самым скрывая данные своего транспортного средства»,

- сказал Андрей Мелентьев.

По его словам, попытки внести соответствующие изменения в кодекс об административных правонарушениях пока успехом не увенчались. По его словам, подобная ситуация сложилась по всей стране.

Между тем республика истратила внушительные средства на строительство пунктов и продолжает тратить деньги на их обслуживание. Стоимость одного пункта обошлась в среднем в 35 миллионов рублей, а день его обслуживания обходится в 13 тысяч рублей. Все эти затраты несет дорожный фонд Карелии.

Мелентьев обратился к депутатам с просьбой поддержать предложения, связанные с изменением законодательства. Карельские депутаты пообещали на основе предложений министерства подготовить законопроект.

Заместитель министра считает, что при корректном использовании пунктов весового и габаритного контроля затраты на их создание можно вернуть за пять лет.