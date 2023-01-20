Новое сельхозпредприятие может появиться в Мегреге

Новый комплекс на 800 голов скота планируют построить в Мегреге к 2025 году. Об этом сообщил гендиректор племсовхоза Евгений Сысолятин на совещании с губернатором Артуром Парфенчиковым, передает «Республика».

На сегодняшний день у племсовхоза более 3 тысячи 400 голов крупного рогатого скота. К 2025 году при реализации задуманного совхоз планирует увеличить суточный надой молока с 38 до 63 тонн. В стратегию развития входит и увеличения площади пашен с 2865 га до 4526 га.

Но и это еще не все. У совхоза есть более краткосрочные планы – в 2023 году увеличить стадо на 200 голов, для этого реконструировать два двора и родильное отделение, построить телятник. // фото: «Республика»/Сергей Юдин.