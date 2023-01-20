В России произведено рекордное количество мяса

Общий объем производства всех видов мяса в России за 2022 год составил 16 млн тонн, передает ТАСС сообщение замглавы Минсельхоза РФ Андрея Разина.

Он отметил, что такими объемами производства скота и птицы в живом весе по всем видам мяса в России перешагнули очень важный рубеж. Замминистра сообщил, что в стране наблюдается стабилизация численности поголовья скота.

Достичь таких результатов помогли меры финансовой поддержки. Например, в отрасль овцеводства было направлено 2 млрд рублей. И эти меры сокращать не собираются. Разин рассказал об этом на двухдневном форуме, проходящем на Ставрополье. // фото: pxhere.