Труп мужчины нашли спасатели в квартире на севере Карелии

Вчера вечером в 18 часов 58 минут на пульт Единой службы спасения-01 города Беломорска поступил звонок от жителей одного из домов на улице Карельской. Люди жаловались на неприятный запах, стоящий в подъезде, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Прибывшие к месту вызова пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь одной из квартир, где обнаружили мертвого мужчину.

Сейчас по данному инциденту проверку проводят сотрудники правоохранительных органов. Фото avtogide.ru