Трое детей погибли в недостроенном доме в Воронежской области

Трагедия произошла вечером 3 июня в селе Копанище Воронежской области, сообщает областной Следком. Трое детей 12 и 8 лет находились в недостроенном доме. На них рухнули бетонные перекрытия. Дети оказались под завалами. Все они погибли. Спасатели извлекли тела погибших.

Следователи опрашивают свидетелей. Точную причину смерти подростков установит экспертиза. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. В рамках расследования также дадут правовую оценку лицам, ответственным за воспитание несовершеннолетних. (фото voronezh.sledcom.ru)