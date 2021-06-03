Несовершеннолетний Ярослав Воеводин пропал без вести в Петрозаводске

17-летний юноша пропал без вести в Петрозаводске. Полиция объявила в розыск Ярослава Алексеевича Воеводина.

Известно, что днем 2 июня молодой человек ушел из здания на улице Кирова. До настоящего времени о нем ничего не известно.

Стражи порядка просят бдительных петрозаводчан, которые увидят несовершеннолетнего, звонить по телефонам: +7-911-415-25-87, 8(8142)73-91-54 или 02 (с мобильного – 102).