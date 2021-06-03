Мужчину осудили по уголовному делу о мошенничестве с НДС

Жителя Питкяранты признали виновным в мошенничестве с НДС. Всего ему инкриминировали три преступления, совершенные в 2014-2015 годах.

Мужчина, являясь исполнительным директором и руководителем фирмы предъявил к возмещению налога на добавленную стоимость как якобы оплаченного в составе платежей за лесопродукцию, фактически поставленную в адрес фирмы другими «субъектами предпринимательской деятельности, не являющимися плательщиками НДС». Из бюджета ему перечислили более трех миллионов рублей.

Аналогичным образом он намеревался получить более одного миллиона в качестве возмещения НДС за 3 квартал 2015 года. Однако налоговая служба отказала в этом. В суде мужчина признал себя виновным. Ущерб он возместил. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы. В прокуратуре сообщили, что «на основании статьи 73 УК РФ назначенное наказание постановлено считать условным с испытательным сроком 4 года». (фото rbc.ru)