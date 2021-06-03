Жителю Карелии грозит до пяти лет тюрьмы за оскорбление полицейского

Жителя Карелии обвинили в оскорблении и угрозе применения насилия в отношении полицейского. Подробности инцидента, случившегося в ноябре прошлого года, рассказал Следком Карелии.

В дежурную часть полиции по Пряжинскому району поступило сообщение о побоях. Потерпевшая женщина ждала на улице машину скорой помощи.

Рядом с ней находился пьяный мужчина. Увидев полицейских, он в присутствии врачей стал оскорблять стражей порядка. Полицейские потребовали его замолчать, тогда мужчина стал угрожать и попытался ударить кулаком одного из полицейских. Было возбуждено уголовное дело. Материалы направлены в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. (фото utv.ru)